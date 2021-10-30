Азербайджанские боксеры победили соперников из Италии и Шотландии на ЧМ

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представлен на турнире девятью боксерами, двое из которых уже завершили свои выступления.

Сегодня на ринг вышли двое, которые провели бои 1/16 финала.

60 кг. Тайфур Алиев выиграл у Симоне Спады (Италия) и в 1/8 финала встретится с Арсланом Хатаевым (Финляндия). Это была вторая встреча Тайфура на этом чемпионате.

71 кг. Сархан Алиев одолел Стивена Ньюнса (Шотландия) и в 1/8 финала встретится с Юта Акияма (Япония).