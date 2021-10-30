https://news.day.az/sport/1397734.html Клуб игрока сборной Азербайджана лидирует в чемпионате России
"Тулица" возглавила таблицу с 11-ю очками в активе.
Клуб игрока сборной Азербайджана лидирует в чемпионате России
Российская "Тулица", за которую выступает волейболистка сборной Азербайджана Кристина Бесман, продолжает победную серию в Суперлиге страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в четвертом туре клуб из Тулы на своей площадке переиграл краснодарское "Динамо" со счетом 3:0. Наша связующая набрала 2 очка.
"Тулица" возглавила таблицу с 11-ю очками в активе.
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