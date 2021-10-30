Представитель Азербайджана одержала победу на выборах в Комиссию атлетов FIG

В японском городе Китакюсю в рамках 38-го чемпионата мира по художественной гимнастике прошли выборы в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) по этой дисциплине, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

Свою кандидатуру на выборах выдвинула действующий тренер команды Азербайджана по художественной гимнастике, трехкратный призер чемпионата Европы, победитель и медалист многих международных соревнований Сияна Василева.

В первом этапе выборов приняли участие представители шести стран. Во втором, заключительном этапе участвовали представители трех стран. По итогам выборов победу одержала представитель Азербайджана.

Отметим, что впервые в истории художественной гимнастики Азербайджана представитель страны избран членом Комиссии атлетов.

Как представитель художественной гимнастики Сияна Василева автоматически будет представлять спортсменов на заседаниях Технического комитета FIG по художественной гимнастике.

Василева в качестве члена Комиссии атлетов будет осуществлять свою деятельность с первого января 2022 года по 31 декабря 2025 года.