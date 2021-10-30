https://news.day.az/sport/1397817.html ФК "Карабах" с крупным счетом обыграл "Нефтчи"
ФК "Карабах" с крупным счетом обыграл "Нефтчи"
ФК "Карабах" на своем поле с крупным счетом обыграл "Нефтчи", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
30 октября прошел очередной матч девятого тура футбольной Премьер-лиги Азербайджана. Матч на "Азерсун Арене" завершился победой агдамской команды со счетом 4:0.
На 10-й минуте матча Филип Озобич вывел хозяев поля вперед, а через четыре минуты Абдулла Зубир забил еще один гол. Озобич на 23-й минуте с пенальти забил свой второй гол, доведя счет до 3:0.
К концу встречи Марко Везович забил 4-й гол.
После этого результата "Карабах" стал единоличным лидером, доведя количество очков до 20. "Нефтчи" с 17 очками на втором месте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре