ФК "Карабах" с крупным счетом обыграл "Нефтчи"

ФК "Карабах" на своем поле с крупным счетом обыграл "Нефтчи", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

30 октября прошел очередной матч девятого тура футбольной Премьер-лиги Азербайджана. Матч на "Азерсун Арене" завершился победой агдамской команды со счетом 4:0.

На 10-й минуте матча Филип Озобич вывел хозяев поля вперед, а через четыре минуты Абдулла Зубир забил еще один гол. Озобич на 23-й минуте с пенальти забил свой второй гол, доведя счет до 3:0.

К концу встречи Марко Везович забил 4-й гол.

После этого результата "Карабах" стал единоличным лидером, доведя количество очков до 20. "Нефтчи" с 17 очками на втором месте.