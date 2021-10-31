Роналду повторил уникальное достижение Дрогба

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после забитого мяча в матче 10 тура Английской премьер-лиги против "Тоттенхэма" стал самым возрастным автором гола и результативной передачи в и гре чемпионат Англии с 2014 года. Об этом сообщает Opta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Португалец отличился в 36 лет и 267 дней.

В 2014 году бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба отметился голом и голевой передачей также в 36 лет и 267 дней. Ивуариец тогда также отметился в матче против "Тоттенхэма".

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского "Ювентуса", за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.