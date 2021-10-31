Команда Азербайджана выступила в двух финалах на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Команда Азербайджана в групповых упражнениях выступила в двух финалах 38-го чемпионата мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступили Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина.

За композицию с пятью мячами наша команда получила 38.050 балла, заняв шестую позицию. Результат выступления в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав составил 38.750 балла, команда Азербайджана заняла шестое место.

38-й чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в Японии с 27 по 31 октября.