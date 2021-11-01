Опубликованы кадры драки Хасбика и Абдурозика на UFC 267

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, выложил в своем Instagram видео драки с певцом Абдурозиком во время просмотра турнира UFC 267, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Популярность Хасбик обрел несколько лет назад в социальных сетях. Ему 19 лет, при этом его рост составляет 93 сантиметра, а весит блогер всего 18 кг. Не так давно появилась информация, согласно которой Магомедов может провести поединок с блогером Абдурозиком. У него такая же комплекция как у Хасбика.

Однако бой так и не состоялся. Инициатива вызвала много обсуждений, а многие представители ММА высказались негативно о возможном проведении поединка.

При этом Хасбик встречался даже с главной Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, который подарил блогеру дорогостоящую машину.