Александр Емельяненко выложил старое семейное фото с братом

Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал старое семейное фото с братом Федором Емельяненко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На фотографии - вся семья Емельяненко.

"Моя семья", - подписал фото Александр Емельяненко в Instagram.

Ранее Александр поздравил брата Федора в поединке над Тони Джонсоном, который прошел в Москве на "ВТБ Арене". "Последний император" отправил соперника в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Известно, что братья Емельяненко давным-давно не общаются между собой. По одной из версий, Федору не нравился образ жизни брата, который был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяные дебоши и вождение в нетрезвом виде. По словам Александра, причиной разлада стала "звездная болезнь" Федора, в результате которой он начал болезненно воспринимать любую критику в свою адрес.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко 46 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Тимоти Джонсона.