Футболист французского клуба установил новый рекорд

В матче 12-го тура чемпионата Франции между клубами "Сент-Этьен" и "Метц" был установлен рекорд Лиги 1. Об этом сообщает Twitter Opta Jean, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард зеленых Вахби Хазри на 16-й минуте нанес удар со своей половины поля и попал в сетку. Мяч летел до ворот соперника 68 метров, ранее никому во французском первенстве не удавалось поразить цель с такого расстояния. Отмечается, что статистика ведется с сезона-2006/2007.

Встреча завершилась со счетом 1:1. За семь минут до гола Хазри отличился полузащитник "Метца" Фарид Булайя. "Сент-Этьен" с шестью очками занимает последнее, 20-е место в таблице чемпионата страны. Их соперники с семью очками находятся на 19-й позиции.

30-летний Хазри провел в нынешнем сезоне 12 матчей. От отметился семью забитыми мячами.