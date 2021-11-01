Руководство «Барселоны» отправится в Катар, чтобы подписать нового тренера

Представители "Барселоны" на этой недели отправятся в Катар, чтоб подписать контракт с главным тренером "Аль-Садда" Хави, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.

"Барса" отправится в Катар, чтобы подписать Хави. На этой неделе представители клуба отправятся на подписание контракта с владельцами "Аль-Садда", которые хотят, чтобы Лапорта их покинул. Ожидается, что трансфер будет завершен в четверг", - написано в сообщении Mundo Deportivo.

27 октября "Барселона" объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что каталонский клуб договорился с Хави о подписании контракта.