Рашад Набиев избран новым президентом Федерации дзюдо Азербайджана

1 ноября в Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, а также представители олимпийской и спортивной общественности.

Выступая на мероприятии, Чингиз Гусейнзаде рассказал о развитии дзюдо в нашей стране, об успехах, достигнутых под руководством президента Федерации Ровнага Абдуллаева.

Затем состоялись выборы на пост президента Федерации.

В результате голосования Рашад Набиев был избран президентом Федерации дзюдо Азербайджана.

На конференции также был определен новый состав правления Федерации.