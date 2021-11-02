Зидан назвал момент в карьере, о котором больше всего сожалеет

Экс-футболист сборной Франции Зинедин Зидан признался, что сожалеет из-за того, что никогда не выступал за "Марсель", клуб из своего города. Слова Зидана передает La Provence. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я уехал из Марселя, когда был молодым. Мне не довелось там жить, когда я был футболистом. Время от времени бываю в городе. Когда мне было 15, 16 или 17 лет, я часто ходил смотреть игры "Марселя", и всегда говорил себе: почему бы однажды не поиграть здесь? Но в конце концов по разным причинам у меня так и не было шанса. Это было бы что-то грандиозное", - сказал Зидан.

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника "королевского клуба" в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).