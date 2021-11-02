Хави не отпускают в Барселону

Похоже, назначение на пост главного тренера Барселоны легендарного Хави откладывается. Как сообщает Diario Sport, руководство катарского Аль-Садда не горит желанием расставаться с испанским специалистом, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

И переговоры по поводу перехода 41-летнего тренера в каталонский клуб затягиваются. Уже точно известно - Хави не успеет дебютировать на тренерском мостике в матче 13-го тура Ла Лиги против Сельты, как это планировалось ранее.

Все из-за того, что завтра, 3-го ноября, у Аль-Садда важная игра в чемпионате страны. Победа позволит клубу закрепиться на вершине турнирной таблицы, а потому в катарском клубе хотят, чтобы Хави руководил командой в этом поединке.

По информации Sport.es, в Барселоне уже смирились с подобным развитием событий и планируют, что первым официальным матчем Хави у руля команды станет каталонское дерби.

Встреча с Эспаньолом из-за перерыва на матчи сборных запланирована на 20-е ноября, а потому у тренера будет достаточно времени ознакомиться с ситуацией в клубе.