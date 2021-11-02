Болельщик выстрелил в тренера во время футбольного матча

Болельщик выстрелил в главного тренера футбольного клуба "Ферро" Маурисио Ромеро во время матча третьего дивизиона Аргентины против "Уракана". Об этом сообщает Sport Bible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, инцидент произошел после потасовки между фанатскими группировками. Один из фанатов начал стрельбу и случайно попал в плечо Ромеро.

Сообщается, что футболисты и судьи забрали упавшего на газон тренера быстро убежали в подтрибунное помещение.

Травма Ромеро оказалась не серьезной, его жизни ничего не угрожает. Тем не менее, наставник собирается подать заявление в полицию.

Матч был остановлен при счете 3:1 в пользу "Уракана".