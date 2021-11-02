Форвард сборной Азербайджана в списке лучших дриблёров чемпионата Украины

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших дриблеров премьер-лиги Украины по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в топ-10 вошел также нападающий сборной Азербайджана и клуба "Минай" Рустам Ахмедзаде. На его счету по 4,11 удачных обводок на 100 минут игрового времени, и это 8-й показатель.

Лидирует Манор Соломон из донецкого "Шахтера" с показателем 8,09. В рейтинг были включены игроки, которые предприняли как минимум 40 попыток обвести соперника в этом сезоне.

