https://news.day.az/sport/1398762.html Форвард сборной Азербайджана в списке лучших дриблёров чемпионата Украины
Лидирует Манор Соломон из донецкого "Шахтера" с показателем 8,09. В рейтинг были включены игроки, которые предприняли как минимум 40 попыток обвести соперника в этом сезоне.
Форвард сборной Азербайджана в списке лучших дриблёров чемпионата Украины
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших дриблеров премьер-лиги Украины по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в топ-10 вошел также нападающий сборной Азербайджана и клуба "Минай" Рустам Ахмедзаде. На его счету по 4,11 удачных обводок на 100 минут игрового времени, и это 8-й показатель.
Лидирует Манор Соломон из донецкого "Шахтера" с показателем 8,09. В рейтинг были включены игроки, которые предприняли как минимум 40 попыток обвести соперника в этом сезоне.
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