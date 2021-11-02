Месси пропустит несколько матчей из-за травмы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не примет участия в ближайших играх из-за травмы левого колена, которая была получена во встрече 12 тура чемпионата Франции против "Лилля" (2:1). Об этом сообщает Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что аргентинец отправится на лечение в мадридскую клинику, в которой ранее лечил связки.

По информации источника, нападающий рассчитывает восстановиться к матчу отбора ЧМ-2022 против Бразилии.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.