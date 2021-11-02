В Баку прошли битвы профессиональных боксеров

Во Дворце спорта Баку прошел вечер профессионального бокса Qarapapaq, посвященного Дню Победы - 8 ноября, организованный Qarapapaq Fight Club & Promotion и Olimp Pro при поддержке Федерации профессионального бокса Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущим вечера был телеведущий и актер Шахрияр Абилов. Среди гостей были известные спортсмены, представители общественных и молодежных организаций. Соревнование прошло среди 12 боксеров в различных весовых категориях.

Гарапапахи - однa из этнографических групп азербайджанцев, проживающая на северо-востоке Турции (Карс и Игдыр), северо-западе Ирана, в Грузии (Квемо-Картли) и Азербайджане (в основном в Газахском и Агстафинском районах). Этноним "гарапапахи" буквально означает "черные папахи" или "гараберки" (гара - черный, берк - волк). Название "гарапапахи" часто используется как тождественное названию "терекеме". До второй четверти XIX века они проживали в основном в Иреванском ханстве, которое охватывало территории Западного Азербайджана от Агридагской равнины до бассейна озера Гейча и к западу от реки Араз.