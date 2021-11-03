24-летний боксер проиграл нокаутом и умер

Зимбабвийский бокер Таурай Зимунья умер после поражения нокаутом от соотечественника Тинаше Маджони. Об этом сообщает All Africa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

24-летнего спортсмена нокаутировали в третьем раунде противостояния. Зимунья потерял сознание. Ему была оказана помощь еще до прихода врачей и госпитализации. Боксера доставили в больницу, но он так и не пришел в себя.

Официально причина смерти Зимуньи еще не оглашалась. Однако по предварительным данным спортсмен умер из-за кровоизлияния в мозг сразу после поединка. Отмечается, что этот случай стал первым в Зимбабве. Ранее местные боксеры не умирали в результате травм, полученных на ринге.