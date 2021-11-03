Лига чемпионов: итоги матчей первого дня 3 тура - ФОТО
Во вторник, 2 ноября, состоялись очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru
Группа Е
"Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия) - 5:2 (2:1)
Голы: Левандовски, 26 (1:0). Гнабри, 32 (2:0). Морату, 38 (2:1). Сане, 49 (3:1). Левандовски, 61 (4:1). Нуньес, 74 (4:2). Левандовски, 84 (5:2).
Нереализованный пенальти: Левандовски, 45+1 (вратарь)
"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, Дэйвис (Ричардс, 65), Ньянзу, Горецка, Киммих (Забитцер, 71), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72).
"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Жилберту, Гримальдо (Паулу Бернарду, 77), Вериссиму, Морату, Мейте, Пицци (Гонсалвеш, 64), Жоау Мариу (Рамуш, 77), Эвертон (Рафа Силва, 64), Яремчук (Нуньес, 64).
Предупреждения: Вериссиму, 45. Упамекано, 50. Ньянзу, 69.
Судья: Марчиняк (Польша).
2 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".
"Динамо К" (Украина) - "Барселона" (Испания) - 0:1 (0:0)
Гол: Фати, 70.
"Динамо К": Бущан, Караваев, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Гармаш (Витинью, 71), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 81), Шапаренко (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков.
"Барселона": тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Араухо, 79), Гарсия, Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Дембеле, 65), Гонсалес, Депай, Фати (Бальде, 87).
Предупреждения: Гарсия, 20. Гармаш, 41. Буяльский, 45. Гави, 46. Лангле, 50.
Судья: Хацеган (Румыния).
2 ноября. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".
Группа F
"Аталанта" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:2 (1:1)
Голы: Иличич, 12 (1:0). Криштиану Роналду, 45+1 (1:1). Сапата, 56 (2:1). Криштиану Роналду, 90+1 (2:2).
"Аталанта": Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Мехле, Мерих Демирал, де Рон, Пашалич (Джимсити, 46), Фройлер, Копмайнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Варан (Гринвуд, 38), Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 87), Мактоминай (Санчо, 87), Криштиану Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).
Предупреждение: Мактоминай, 51.
Судья: Винчич (Словения).
2 ноября. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д'Италия".
"Вильярреал" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:0 (1:0)
Голы: Капуэ, 36 (1:0). Груневелд, 89 (2:0).
"Вильярреал": Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Морено, 75), Пау Торрес, Парехо (Мойсес Гомес, 90+2), Капуэ, Коклен (Эступиньян, 75), Груневелд, Диа (Тригерос, 59), Пино (Чиквуэзе, 59).
"Янг Бойз": Февр, Гарсия (Лефор, 76), Бюрги, Хефти, Сьерро (Масейрас, 75), Эбишер, Нгамале (Сьебатше, 82), Фасснахт, Лаупер, Ридер (Мамбимби, 75), Элиа.
Предупреждения: Педраса, 38. Сьерро, 51. Нгамале, 53. Марио Гаспар, 54. Эбишер, 61. Парехо, 78. Элиа, 90+5.
Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды).
2 ноября. Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Группа G
"Вольфсбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1 (1:1)
Голы: Баку, 3 (1:0). Вебер, 30 (1:1). Л.Нмеча, 60 (2:1).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 73), Баку, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Штеффен, 73), Вранкс (Мбабу, 82), Вегхорст (Лукебакио, 63), Л.Нмеча.
"Зальцбург": Кен, Ульмер, Вебер, Онгене (Соле, 77), Кристенсен, Камара (Кьергор, 89), Зейвальд, Ааронсон, Сучич (Адаму, 78), Окафор, Адейеми (Шешко, 63).
Предупреждения: Вегхорст, 28. Брукс, 68. Л.Нмеча, 83. Ульмер, 87.
Судья: Артур Диаш (Португалия).
2 ноября. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген Арена".
"Севилья" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 1:2 (1:1)
Голы: Окампос, 15 (1:0). Давид, 43 - с пенальти (1:1). Иконе, 51 (1:2).
"Севилья": Буну, Хесус Навас (Монтиэль, 65), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Дилэйни (Хоан Хордан, 57), Оливер Торрес (Эль-Хаддади, 72), Сусо (Ламела, 57), Окампос, Мир (Эн-Несири, 57).
"Лилль": Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Онана, 75), Бамба, Иконе, Веа (Юсуф Языджи, 72), Давид (Шека, 86).
Предупреждения: Дилэйни, 42. Эн-Несири, 60. Бамба, 77. Иконе, 79. Андре, 87. Окампос, 89. Шека, 90+5. Монтиэль, 90+5. Грбич, 90+6. Диегу Карлос, 90+6. Юсуф Языджи, 90+7.
Судья: Ковач (Румыния).
2 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
Группа Н
"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия) - 0:1 (0:0)
Гол: Зиеш, 56.
"Мальме": Далин, Нильсен, Брорссон, Ахмедходжич, Ракип (Ларссон, 86), Пенья (Левицки, 58), Инносент, Рикс (Ольссон, 57), Бергет (Бирманчевич, 86), Чолак, Нанаси (Налич, 74).
"Челси": Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Зиеш (Баркли, 74), Хаверц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).
Предупреждения: Тиагу Силва, 69. Лофтус-Чик, 80.
Судья: Брих (Германия).
2 ноября. Мальме. Стадион "Сведбанк".
"Ювентус" (Италия) - "Зенит" (Россия) - 4:2 (1:1)
Голы: Дибала, 11 (1:0). Бонуччи, 26 - в свои ворота (1:1). Дибала, 58 - с пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82 (4:1). Азмун, 90+2 (4:2).
"Ювентус": Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи (Ругани, 85), Алекс Сандру, Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Бернардески (Рабьо, 80), Мората, Дибала (Кулушевски, 85).
"Зенит": Крицюк, Ловрен, Чистяков, Сутормин, Караваев (Круговой, 58), Ракицкий (Ерохин, 74), Барриос, Мостовой (Малком, 58), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Дзюба, 74).
Предупреждения: Ловрен, 55. Локателли, 68. Кулушевски, 89.
Судьи: Эрнандес-Эрнандес. Наранхо, Собрино (все - Испания).
ВАР: Мартинес Мунуэра. Де Бургос Бенгоэчеа (оба - Испания).
2 ноября. Турин. Стадион "Алльянц".
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