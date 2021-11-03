Роналду прокомментировал дубль в ворота «Аталанты» в Лиге чемпионов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану прокомментировал свой дубль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сложная игра. Играть в Бергамо всегда трудно, но мы верили до конца. Я так счастлив.

Мы никогда не сдаемся, верим до самого конца. Это хороший результат для "Манчестер Юнайтед". Начало было тяжелым, мы знали, что "Аталанта" будет давить. В итоге нам немного повезло, но это футбол. У гас еще есть время, чтобы стать лучше", - приводит слова форварда "Би-би-си".

Напомним, что встреча прошла в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" при ограниченном количестве зрителей и завершилась вничью - 2:2.