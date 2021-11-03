Хави перейдет в Барселону лишь на определенных условиях

Переход в Барселону главного тренера Аль-Садда откладывается на неопределенное время. Как сообщает издание As, руководство катарского клуба поставило каталонцам несколько ультиматумов, без которых отказывается от трансфера, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Первое, президент Барселоны Жоан Лапорта должен прилететь в Доху и лично присутствовать на переговорах.

Кроме того, "сине-гранатовые" должны заплатить арабскому клубу неустойку в размере одного миллиона евро.

Отметим, ранее Лапорта уже отказался ехать в Катар на переговоры с руководством Аль-Садда.