https://news.day.az/sport/1399354.html «Реал» забил 1000-й мяч в Лиге чемпионов
«Реал» забил 1000-й мяч в Лиге чемпионов
Мадридский "Реал" стал первым клубом в истории, которому удалось забить 1000 мячей в Лиге чемпионов.
Как сообщает Day.Az, юбилейный гол в ворота донецкого "Шахтера" забил французский нападающий Карим Бензема. Испанцы одержали победу со счетом 2:1.
В группе D "Милан" принял португальский Порту. Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, одноименный представитель Милана завоевал первое очко на групповом этапе. Если испанский "Атлетико" (Мадрид) обыграет "Ливерпуль" в Англии, "Милан" потеряет шанс выйти в плей-офф.
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