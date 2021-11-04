Манчестер Юнайтед потерял Варана минимум на месяц

Манчестер Юнайтед будет вынужден минимум месяц провести без своего основного центрального защитника Рафаэля Варана, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Француз получил травму в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Аталанты. Отметим, в том поединке футболист не смог доиграть первый тайм и был заменен на 38-й минуте.

Как сообщила пресс-служба "манкунианцев", Варан повредил подколенное сухожилие.

Напомним, Варан перешел в Манчестер Юнайтед летом этого года из мадридского Реала. За девять матчей в новом клубе он сумел забить один гол и отдать одну голевую передачу.