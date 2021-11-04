https://news.day.az/sport/1399609.html Манчестер Юнайтед потерял Варана минимум на месяц
Манчестер Юнайтед потерял Варана минимум на месяц
Манчестер Юнайтед будет вынужден минимум месяц провести без своего основного центрального защитника Рафаэля Варана, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Француз получил травму в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Аталанты. Отметим, в том поединке футболист не смог доиграть первый тайм и был заменен на 38-й минуте.
Как сообщила пресс-служба "манкунианцев", Варан повредил подколенное сухожилие.
Напомним, Варан перешел в Манчестер Юнайтед летом этого года из мадридского Реала. За девять матчей в новом клубе он сумел забить один гол и отдать одну голевую передачу.
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