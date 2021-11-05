Усик обозначил сроки нового боя с Джошуа

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик обозначил сроки второго поединка с британцем Энтони Джошуа. Слова украинца приводит The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

34-летний боксер подтвердил, что готовится новый поединок против британца. "Матч-реванш определенно состоится. Промоутеры уже работают над этим. Бой может состояться уже весной. Это самое скорое", - заявил Усик.

"Я не думаю о своих соперниках и об их шансах в схватке со мной. Мое дело - думать о себе, улучшать свою игру каждый день", - отметил украинский тяжеловес.

Джошуа и Усик провели поединок 26 сентября. Бой прошел в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).