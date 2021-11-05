Азербайджанский боксер стал бронзовым призером чемпионата мира

Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на чемпионате мира по боксу в Белграде, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана.

Сархан Алиев (71 кг) принес в актив национальной команды вторую бронзовую медаль.

Азербайджанский боксер, одержавший победу в первых трех поединках над Стивеном Навенсом (Шотландия), Юта Акияма и Обедом Барти (США), в полуфинале встретился с украинцем Юрием Захариевым и выиграл бой. Таким образом, Алиев стал обладателем бронзовой медали. Ранее представитель сборной Азербайджана Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) также завершил мундиаль, заняв третье место.

Отметим, что Азербайджан на чемпионате мира представляют девять боксеров.