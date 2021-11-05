Азербайджанская дзюдоистка выиграла "серебро" чемпионата Европы

Представительница Азербайджана Рамила Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо до 23 лет, который проходит в венгерском Будапеште.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанская дзюдоистка, выступающая на континентальном первенстве в весовой категории 48 кг, вышла в полуфинал, победив в первом матче Паулину Зласту (Польша), а затем Ракель Брито из Португалии.

Далее в полуфинале Рамиля Алиева победила Мирею Лаперту из Испании, но на решающем этапе она уступила сербке Андрее Стоядиновой и заняла второе место.

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 7 ноября, принимают участие около 300 дзюдоистов из 38 стран. Сборная Азербайджана представлена ​​на турнире 8 спортсменами.