Азербайджанский боксер стал чемпионом мира

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по боксу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представлен на турнире девятью боксерами, из которых трое завоевали медали.

Сегодня на ринг вышел Альфонсо Домингес (86 кг), который встречался в финале с Кено Машаду (Бразилия) и победил. За победу Домингес заработал $100 000.

Ранее по бронзе взяли Сархан Алиев (71 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

