Хави обратился к фанатам «Барселоны»

Новый главный тренер "Барселоны" Хави обратился к болельщиком каталонского клуба после своего назначения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Камп Ноу" всегда был моим домом. Болельщики "Барселоны" - мои болельщики, мои люди, я люблю этот клуб больше всего на свете. Я вернулся домой. Скоро увидимся, вперед, "Барселона"!" - сказал специалист в видео, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сине-гранатовых.

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском "Аль-Садде" в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября "Барселона" объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры "Барселона", набравшая 16 очков в 11-ти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.