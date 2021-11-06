Глава национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов избран президентом Международной федерации шотокан.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Я.Баширов был избран главой WSF в Стамбуле, в преддверии старта 11-го чемпионата мира. Ранее Баширов был вице-президентом и членом Исполкома этой организации.

Отметим, что Баширов также является членом технической комиссии Всемирной федерации каратэ и членом Исполкома Европейской федерации каратэ.

