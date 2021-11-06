Яшар Баширов избран президентом Международной федерации шотокан
Depozit faizini öncədən al!

Глава национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов избран президентом Международной федерации шотокан.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Я.Баширов был избран главой WSF в Стамбуле, в преддверии старта 11-го чемпионата мира. Ранее Баширов был вице-президентом и членом Исполкома этой организации.

Отметим, что Баширов также является членом технической комиссии Всемирной федерации каратэ и членом Исполкома Европейской федерации каратэ. 
 