https://news.day.az/sport/1400520.html "Карабах" заработал еще 500 тыс. евро
"Карабах" заработал еще 500 тыс. евро
Азербайджанский "Карабах" продолжает пополнять свой бюджет благодаря успешному выступлению в групповой стадии Лиги конференций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, благодаря победе в 4-м туре группы H над казахстанским "Кайратом" агдамцы заработали еще 500 000 евро (около 1 млн манатов). На данный момент "Карабах" заработал в целом 4 606 000 евро (чуть более 9 млн манатов). В зависимости от итогового места в группе, сумма премиальных может быть больше. Также доход может вырасти по итогам двух оставшихся матча "Карабаха" в группе.
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