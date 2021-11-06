Азербайджанский борец стал чемпионом мира
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Азербайджанский борец Алиаббас Рзазаде завоевал титул чемпиона мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, член сборной по вольной борьбе завоевал золотую медаль в соревнованиях спортсменов до 23 лет в столице Сербии Белграде.

Рзазаде, выступавший в весовой категории до 57 кг, победил в финале Бекболота Мирзаназара Уулу (Кыргызстан) со счетом 7:6.

Другой борец Зираддин Байрамов (65 кг) в борьбе за бронзу победил Стиляна Илиева (Болгария) со счетом 10:0.