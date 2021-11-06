https://news.day.az/sport/1400682.html Азербайджанский борец стал чемпионом мира
Азербайджанский борец стал чемпионом мира
Азербайджанский борец Алиаббас Рзазаде завоевал титул чемпиона мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, член сборной по вольной борьбе завоевал золотую медаль в соревнованиях спортсменов до 23 лет в столице Сербии Белграде.
Рзазаде, выступавший в весовой категории до 57 кг, победил в финале Бекболота Мирзаназара Уулу (Кыргызстан) со счетом 7:6.
Другой борец Зираддин Байрамов (65 кг) в борьбе за бронзу победил Стиляна Илиева (Болгария) со счетом 10:0.
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