Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец Алиаббас Рзазаде завоевал титул чемпиона мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, член сборной по вольной борьбе завоевал золотую медаль в соревнованиях спортсменов до 23 лет в столице Сербии Белграде.

Рзазаде, выступавший в весовой категории до 57 кг, победил в финале Бекболота Мирзаназара Уулу (Кыргызстан) со счетом 7:6.

Другой борец Зираддин Байрамов (65 кг) в борьбе за бронзу победил Стиляна Илиева (Болгария) со счетом 10:0.