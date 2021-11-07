Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал принадлежавший Планту пояс Международной боксерской федерации (IBF).