Скончался "Мистер Олимпия-2018"

Умер "Мистер Олимпия-2018", профессиональный бодибилдер Шон Роден. Ему было 46 лет. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщила газета Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По информации источников издания, близких к Generation Iron, причиной смерти культуриста стал сердечный приступ.

Шон Роден родился 2 апреля 1975 года в Кингстоне. В 1990 году он эмигрировал в США и поселился в Мэриленде.

Изначально он пробовал свои силы в футболе, позже увлекся бодибилдингом. На фоне нескольких травм и смерти отца у Родена развилась зависимость от алкоголя, и он был вынужден забросить спортивную карьеру. Однако Родену удалось справиться с болезнью, и в 2010 году он вернулся в бодибилдинг. В 2018 году в возрасте 43 лет Роден стал обладателем этого титула. Он оказался самым взрослым спортсменом, выигравшим конкурс.

Шон Роден женился на Мишель Шугар в 2018 году.

Однако из-за личных проблем и обвинений в мошенничестве они развелись.

"Мистер Олимпия" - самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга.