https://news.day.az/sport/1400781.html Азербайджанский спортсмен поборется за золотую медаль чемпионата мира в Белграде
Азербайджанский спортсмен поборется за золотую медаль чемпионата мира в Белграде
Азербайджанский борец Осман Нурмагомедов поборется за золотую медаль чемпионата мира в Белграде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Осман Нурмагомедов (92 кг), начавший борьбу с 1/8 финала, одержал на этом этапе убедительную победу над борцом из Молдовы.
В 1/4 финала член сборной Азербайджана обошел немецкого спортсмена, а в полуфинале Нурмагомедов одержал победу над иранским борцом, выйдя в финал.
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