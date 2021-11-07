Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец Осман Нурмагомедов стал чемпионом мира на соревнованиях в Белграде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, участвующий в чемпионате мира в Белграде и подключившийся к борьбе с 1/8 финала азербайджанский борец, одержав победу над соперником из Молдовы, вышел в четвертьфинал. Затем он одержал верх над представителем Германии, а в полуфинале - над иранским спортсменом.

В финале Нурмагомедов, победив российского борца, стал чемпионом мира, принеся третью золотую медаль в копилку азербайджанской сборной.