В «ПСЖ» выступили против вызова Месси в сборную Аргентины

Спортивный директор "Пари-Сен Жермен" Леонардо заявил, что клуб не должен отпускать в сборную Аргентины получивших травмы полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Лионеля Мессии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не согласны с тем, что обязаны отправлять в сборную футболистов, которые, по нашему мнению, находятся в плохой физической форме или на стадии восстановления. Это нелогично, и такие ситуации заслуживают того, чтобы ФИФА урегулировала этот процесс с правовой точки зрения", - цитирует Леонардо Get French Football News.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Футболист продолжает лечение после травмы колена.

В активе Паредеса два матча за "ПСЖ" в первенстве страны. Он только вернулся к тренировкам после восстановления от травмы бедра.

В ноябре сборная Аргентины сыграет в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Уругвая (13 ноября) и Бразилии (17 ноября).