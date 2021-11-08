Как Нурмагомедов выиграл у российского борца в финале молодежного ЧМ
Depozit faizini öncədən al!

Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет фоторепортаж с молодежного чемпионата мира по борьбе (U-23), в котором борец вольного стиля сборной Азербайджана Осман Нурмагомедов (92 кг) выиграл в финале у представителя России и стал чемпионом.

Это третье золото "милли". Ранее победили Хасрат Джафаров (67 кг) и Алиаббас Рзазаде (57 кг).
 