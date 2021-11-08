https://news.day.az/sport/1401306.html Как Нурмагомедов выиграл у российского борца в финале молодежного ЧМ - ФОТО
Это третье золото "милли". Ранее победили Хасрат Джафаров (67 кг) и Алиаббас Рзазаде (57 кг).
Как Нурмагомедов выиграл у российского борца в финале молодежного ЧМ - ФОТО
Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет фоторепортаж с молодежного чемпионата мира по борьбе (U-23), в котором борец вольного стиля сборной Азербайджана Осман Нурмагомедов (92 кг) выиграл в финале у представителя России и стал чемпионом.
Это третье золото "милли". Ранее победили Хасрат Джафаров (67 кг) и Алиаббас Рзазаде (57 кг).
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