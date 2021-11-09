https://news.day.az/sport/1401375.html Лучший боец UFC ищет зал для тренировок: я не смогу вечно тренироваться в гараже
Лучший боец UFC ищет зал для тренировок: я не смогу вечно тренироваться в гараже
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в своем Twitter сообщил, что находится в поисках нового зала для тренировок и спаррингов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Точно не вернусь, но я продолжу болеть за всех бойцов, которые там тренируются. Я знаю, что не смогу вечно тренироваться в своем гараже, в конечном итоге мне понадобится больше партнеров по тренировкам. В основном партнеры по борьбе и кикбоксеры. Я ищу залы, которые смогу посетить, чтобы потренироваться, возможно, провести несколько спаррингов", - написал Джонс.
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