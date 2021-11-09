Лучший боец UFC ищет зал для тренировок: я не смогу вечно тренироваться в гараже

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в своем Twitter сообщил, что находится в поисках нового зала для тренировок и спаррингов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Точно не вернусь, но я продолжу болеть за всех бойцов, которые там тренируются. Я знаю, что не смогу вечно тренироваться в своем гараже, в конечном итоге мне понадобится больше партнеров по тренировкам. В основном партнеры по борьбе и кикбоксеры. Я ищу залы, которые смогу посетить, чтобы потренироваться, возможно, провести несколько спаррингов", - написал Джонс.