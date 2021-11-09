Промахнувшийся в финале Евро темнокожий игрок отказался от сборной Англии

Нападающий клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отказался от приглашения в сборную Англии. Об этом сообщается на сайте национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Темнокожий футболист не поможет сборной в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Он решил тренироваться в расположении клуба, так как хочет набрать форму после перенесенной операции на плече. Игрок вернулся на поле после трех месяцев лечения и пока не отыграл ни одной встречи целиком.

Рэшфорд пропустил начало сезона из-за травмы. Последний раз игрок выходил на поле в финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

В финале Евро-2020 англичане проиграли сопернику в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. После этого игроки стали объектами травли в соцсетях, а член парламента Великобритании Натали Росс предложила Рэшфорду "меньше играть в политику, а больше времени тратить на футбол".