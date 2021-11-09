Сотрудник İdman TV выиграл медаль чемпионата мира

Азербайджанский бодибилдер Фуад Гулузаде завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Санта-Сусанне, Каталония (Испания), передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Спортсмен выступал в весовой категории до 100 кг.

В этом году ему также удалось взять второе место на чемпионате Европы.

Ф.Гулузаде является сотрудником редакции новостей телеканала İdman.