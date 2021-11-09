https://news.day.az/sport/1401575.html Сотрудник İdman TV выиграл медаль чемпионата мира - ФОТО
Сотрудник İdman TV выиграл медаль чемпионата мира - ФОТО
Азербайджанский бодибилдер Фуад Гулузаде завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Санта-Сусанне, Каталония (Испания), передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.
Спортсмен выступал в весовой категории до 100 кг.
В этом году ему также удалось взять второе место на чемпионате Европы.
Ф.Гулузаде является сотрудником редакции новостей телеканала İdman.
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