В Лондоне рассказали о прогрессе в вопросе проведения в городе этапа "Формулы-1"

Лондон близок к проведению этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", на строительство автодрома в восточной части города было выделено финансирование. Об этом сообщает британская газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, финансирование выделила американская инвестиционная компания 777 Partners. Консорциум ведет переговоры с руководством "Формулы-1" о включении Гран-при Лондона в календарь в дополнение к уже проходящему Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Это предложение пользуется полной поддержкой мэра Лондона Садика Хана, который хочет организовать этап в городе до истечения своего второго срока в 2024 году.

"Мы надеемся, что это произойдет, мы очень рады этому, - сказал основатель 777 Partners Джош Уандер. - В Лондоне будет зажигательная атмосфера, когда величайшие спортсмены мира вместе с международной фан-базой и крупнейшими мировыми компаниями в качестве спонсоров приедут на гоночный уик-энд. Что еще более важно, мы построим спортивно-развлекательный комплекс мирового класса, который будет работать круглый год и радовать жителей".

Гран-при Великобритании в Сильверстоуне в сезоне 2022 года пройдет с 1 по 3 июля.