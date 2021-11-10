Федор Емельяненко заявил о готовности провести бой против Роя Джонса

Российский боец Федор Емельяненко сообщил о том, что готов провести бой по правилам бокса против бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса-младшего. Об этом спортсмен заявил в интервью ТАСС, передает Day.Az.

Ранее о своем желании устроить против Емельяненко бой говорил и сам Рой Джонс-младший.

"Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он - один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым - нужен промоушн, который готов организовать такой поединок, нужно обсудить условия", - отметил российский боец.

Официально 52-летний Рой Джонс-младший завершил карьеру в 2018 году. 45-летний Емельяненко не проводил поединков по профессиональному боксу в своей карьере.

Отметим, что на счету Емельяненко 40 побед, шесть поражений. Результат одного боя признали несостоявшимся.