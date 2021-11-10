Американка в 105 лет установила мировой рекорд на стометровке

Спортсменка из США Джулия Хокинс в 105 лет установила мировой рекорд на дистанции 100 метров. На соревнованиях в Луизиане легкоатлетка по прозвищу "Ураган" преодолела стометровку за 1 минуту 2,95 секунды. Это лучший результат в ее возрастной категории.

"Великолепно! Оставайтесь здоровыми и продолжайте бегать. Я планирую заниматься этим так долго, как только смогу. Это весело, мне нравится бегать", - заявила спортсменка после установления достижения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.