Глава UFC раскрыл подробности возвращения Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности возвращения ирландца Конора Макгрегора к выступлениям. Промоутер дал интервью YouTube-каналу Pardon My Take, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уайт заявил, что по-прежнему считает Макгрегора одним из лучших бойцов в мире. "Конечно, важно, кто станет его соперником. Но Макгрегор точно возглавит турнир UFC, когда вернется", - отметил глава организации.

8 ноября боец UFC Майкл Чэндлер выразил готовность подраться с Макгрегором. Ирландец заявил, что заинтересован в таком противостоянии.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в поединке с Дастином Порье в июле. 31 октября ирландец опубликовал ролик, на котором он передвигается на ногах во время тренировки по боксу. Так боец анонсировал возвращение к выступлениям.

В сентябре Уайт говорил, что ждет возвращения Макгрегора до конца 2021 года. В июле ирландец проиграл Порье во второй раз в карьере. Он праздновал победу только в первом поединке с американцем, который прошел в 2014 году.