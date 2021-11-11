Стал известен еще один претендент на бой с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй заявил, что входит в шортлист претендентов на поединок против ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летний американец утверждает, что является одним из тех, кто может сойтись с Макгрегором в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), когда ирландец возобновит выступления. "Я всегда в шортлисте на этот бой. Я лучший боксер в UFC", - заявил Холлоуэй.

Глава UFC Дэйна Уайт также прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого поединка Макгрегора. Промоутер заявил, что ирландец возглавит турнир UFC, когда вернется к боям.

Желание подраться с Макгрегором уже выразил американец Майкл Чэндлер. Он сообщил об этом в Twitter. Ирландец уже отреагировал на запись Чэндлера, отметив, что заинтересован в противостоянии.

В июле Макгрегор уступил в третьем поединке против Дастина Порье. В конце первого раунда он получил травму. Позже у него был диагностирован перелом.

Макгрегор уступил в двух поединках против Порье. Он одержал победу лишь в первой очной схватке в 2014 году.