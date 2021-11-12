Шахруддин Магомедалиев все еще в топ-3 в Европе

Вратарь сборной Азербайджана по футболу Шахруддин Магомедалиев по итогам очередных матчей европейской квалификации ЧМ-2022 продолжает идти в топ-3 среди голкиперов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на его счету в целом 44 сейва в матчах с Португалией (0:1, 0:3), Сербией (1:2, 1:3), Люксембургом (1:2, 1:3) и Ирландией (1:1, 0:3). С этим показателем он идет на 2-м месте, которое делит с голкипером Сан-Марино Элиа Бенедеттин.

Лидирует с большим отрывом вратарь сборной Лихтенштейна Беньямин Бюхель (57). Также отметим, что Азербайджан все свои матч в отборе на ЧМ провел, а Сан-Марино впереди еще два матча, у Лихтенштейна - один.