Защитник "Нефтчи" может продолжить карьеру в Бельгии
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Защитник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Мерт Челик может перебраться в Бельгию.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, интерес к 21-летнему игроку проявляет "Остенде".

Трансфер может состояться следующим летом.

Напомним, Мерт Челик выступает за "Нефтчи" на правах аренды. Защитник принадлежит турецкому клубу "Башакшехир".