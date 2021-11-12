https://news.day.az/sport/1402754.html Защитник "Нефтчи" может продолжить карьеру в Бельгии
Защитник "Нефтчи" может продолжить карьеру в Бельгии
Защитник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Мерт Челик может перебраться в Бельгию.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, интерес к 21-летнему игроку проявляет "Остенде".
Трансфер может состояться следующим летом.
Напомним, Мерт Челик выступает за "Нефтчи" на правах аренды. Защитник принадлежит турецкому клубу "Башакшехир".
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