Федерация гимнастики Азербайджана всегда очень хорошо организовывает соревнования. Об этом сказал в пятницу Trend казахстанский гимнаст Данил Мусабаев, который примет участие в 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, передает Day.Az.

"Ранее в Баку были организованы этапы Кубков мира по прыжкам на батуте. Зал арены гимнастики, где проходят соревнования, просторный и комфортный, там хорошее освещение. Команда Казахстана приезжает в Баку, наверное, в шестой раз - помимо соревнований, у нас постоянно здесь проходят учебно-тренировочные сборы. В Арене гимнастики отличная база, вот и в этот раз мы приехали за две недели до соревнований, чтобы акклиматизироваться, подготовиться и уже на чемпионате выступить хорошо", - сказал гимнаст.

Данил Мусабаев подчеркнул, что в Национальной арене гимнастики осуществляются все необходимые меры при пандемии - соблюдается масочный режим, везде есть антисептики и т.д.

Гимнаст также отметил, что серьезными соперниками на предстоящем чемпионате мира считает представителей России и Беларуси.

"Считаю, что сильные гимнасты представляют Китай, но на чемпионат мира в Баку приехал молодежный состав, спортсмены из России и Беларуси тоже являются серьезными соперниками", - сказал Мусабаев.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября. В соревновании примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут классификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.