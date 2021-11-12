https://news.day.az/sport/1403082.html Боец UFC заявил о десяти долларах на банковском счету
Боец UFC заявил о десяти долларах на банковском счету
Американский боец смешанного стиля (MMA) Крис Кертис рассказал о своем материальном положении накануне номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся 6 ноября. Его слова приводит Bloody Elbow, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
34-летний боец признался, что испытывал трудности с деньгами накануне своего дебюта в UFC. "На моем банковском счету было всего десять долларов. А еще надо было по счетам платить", - отметил он.
В своем дебютном поединке Кертис одержал победу над Филиппом Хоузом. Он нокаутировал соперника в конце первого раунда.
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