Боец UFC заявил о десяти долларах на банковском счету

Американский боец смешанного стиля (MMA) Крис Кертис рассказал о своем материальном положении накануне номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся 6 ноября. Его слова приводит Bloody Elbow, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

34-летний боец признался, что испытывал трудности с деньгами накануне своего дебюта в UFC. "На моем банковском счету было всего десять долларов. А еще надо было по счетам платить", - отметил он.

В своем дебютном поединке Кертис одержал победу над Филиппом Хоузом. Он нокаутировал соперника в конце первого раунда.