Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости и получил ответ

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову в социальных сетях. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

37-летний американец опубликовал жесткий пост, где обвинил Нурмагомедова в трусости. "Слушай сюда, жирдяй. В прошлый раз, когда я тебя видел, ты драпанул в другую страну, лишь бы не драться со мной за титул. До этого ты делал вид, что у тебя живот болит. Заткнулся бы. Оставь мужские поступки тем, кто готов их совершать, тем кто на острие", - написал Фергюсон.

По всей видимости, так американец отреагировал на слова Нурмагомедова, обращенные к Джастину Гейджи. Россиянин заявил, что его соратник Ислам Махачев больше достоин титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), чем Гейджи.

33-летний Нурмагомедов ответил на сообщение Фергюсона, и россиянин избежал грубых выражений. "Тони, за последние три поединка в UFC ты и раунда не выиграл. С 2015 года ты победил лишь одного бойца из ТОП-15. Все очевидно, мне не нужно тебя оскорблять и переходить на личности. Просто перечисляю факты", - написал российский спортсмен.

Нурмагомедов и Фергюсон могли не раз встретиться в поединке под эгидой UFC. В очередной раз их схватка сорвалась весной 2020-го. Тогда вместо Нурмагомедова с Фергюсоном подрался Гейджи. Последний одержал победу и получил титульный поединок против Нурмагомедова уже осенью.